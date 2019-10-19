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Öğrencilerden mıntıka temizliği

YOZGAT Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya topluluğu üyesi öğrenciler tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi kampüs alanında mıntıka temizliği yapıldı.

Öğrencilerden mıntıka temizliği

YOZGAT Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya topluluğu üyesi öğrenciler tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi kampüs alanında mıntıka temizliği yapıldı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Öğrencilerden mıntıka temizliği

Ellerine eldiven giyip çöp poşetleri alan öğrenciler kampüs alanını dolanarak yere atılan çöpleri toplarken, üniversitede eğitim gören diğer öğrencilere ise örnek olarak çevri bilinci aşılamaya çalıştılar. Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı ve Medya Toplum Danışmanı Dr. Şafak Etike, bütün öğrencilere açık olarak faaliyet gösteren medya topluluğu tarafından kampüs içerisinde temizlik faaliyeti gerçekleştirildiğini söyledi. Üniversitede eğitim gören öğrencilerin dikkatlerini çekmek adına böyle bir faaliyet gerçekleştirdiklerini dile getiren Etike, ‘’Çoğunluğu İletişim Fakültesi öğrencileri olan gençlerimiz kampüs içerisinde çöp topluyorlar. Üniversitede eğitim görev bütün öğrencilere çevre bilincini aşılamak ve dikkat çekmek amacıyla yapılan bu etkinliğe bizler de öğretim üyeleri olarak destek veriyoruz’’ dedi.  Öğrencilerin mıntıka temizliği yaptığını görerek yanlarına giden Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ bir süre öğrenciler ile sohbet edip, yaptığı etkinliklerden dolayı kutladıktan sonra öğrenciler ile röportaj yaptı. Prof. Dr. Karadağ, çok öteden beri hayalleri olan sıfır atık projesini başlattıklarını söyledi. Yakın zamanda kumbaralar ile bütün fakültelerde sıfır atık projesini hayata geçireceklerine vurgu yapan Prof. Dr. Karadağ, ‘’Bütün atık malzemelerin çevre kirliliğini önlemek amacıyla, bertaraf edeceğiz. Bu çöplerimizin hepsini de tekrar ekonomiye kazandırmış olacağız. Ben burada öğrencilerimizi görünce çok sevindim ve hemen arabadan indim. Bizim sıfır atık projesi esasında başlamış. Ben burada temizlik yapan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin böyle duyarlı olması çok önemli. Bu ülkenin geleceği olan sizlerin çok daha mutlu etti. Geleceğe çok daha duyarlı ve umutla bakıyoruz. Öğrencilerimiz bu şuur ile, bu duyarlılığa sahip olduğunuz sürece hem yaşlı dünyamız en kısa zamanda toparlanacak hem de daha yaşanabilir bir dünya, atık, işe yaramaz çevreyi kirleten bu malzemeler ekonomiye kazandırılmış olacak’’ diye konuştu. 
 

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