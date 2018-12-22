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Öğrencilerden mıntıka temizliği

YOZGAT TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu ile Yozgat Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak başlatılan ‘Katı Atık Ayrıştırma ve Sıfır Atık’ Projesi kapsamında öğrenciler okullarının bulunduğu çevrede mıntıka temizliği yaptı.

Öğrencilerden mıntıka temizliği

YOZGAT TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu ile Yozgat Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak başlatılan ‘Katı Atık Ayrıştırma ve Sıfır Atık’ Projesi kapsamında öğrenciler okullarının bulunduğu çevrede mıntıka temizliği yaptı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Öğrencilerden mıntıka temizliği

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve belediye personeli eşliğinde dağıtılan şapkaları ve yelekleri üzerlerine giyip, ellerine eldiven takarak ellerindeki poşetler ile birlikte TOKİ çevresine dağılarak yerlerdeki çöpleri topladılar.

Öğrencilere Yozgat Belediyesi’nin animatör ekibinden yer alan Bozok Can ile Bozok Naz’da eşlik etti.

TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu Müdürü Hasan Arun, sene başında Yozgat Belediyesi ile ortaklaşa olarak Katı Atık Ayrıştırma ve Sıfır Atık projesini haya geçirdiklerini söyledi.

Altyapısını hazırladıktan sonra TOKİ bölgesinde katı atık ayrıştırmayı tüm bölgeye yaymak için TOKİ yönetimi, kendilerinin ve belediyenin işbirliği ile bir proje hazırladıklarını ifade eden Arun, bugün itibariyle hazırladıkları katı atık projesinin uygulamasını yaptıklarını sözlerine ekledi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, Katı Atık projesini başlatan TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek,

‘’Hepimiz temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz bunun için de gayret vatandaşlarımıza düşüyor. Yaklaşık 5 yıldır her vesile ve değişik kampanyalarla Yozgat’ın temiz tutmanın gayreti içerisinde olduk. Çok ta mesafe aldık. Bugün Yozgat Türkiye’nin en temiz şehirlerinden birisidir. Bunun içinde Yozgat’ımız ile hep beraber iftihar edebiliriz. Yozgat’ta çöplerimiz düzenli olarak toplanıyor. Ama onun ötesinde geri dönüşüme kazandırmak için de değişik yerlerimizde kumbaralarımız var çöp artıklarını, kağıt artıklarını şimdi de giyişi ayakkabı gibi atıkları da ayrı ayrı kaynadığında toplamak istiyoruz ki çevreyi kirletmesin ve ekonomiye tekrar kazandıralım. Bunları evlerde de toplamak istiyoruz bunun içinde siz öğrencilerin yardımına ihtiyacımız var’’ dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler TOKİ bölgesine dağılarak mıntıka temizliği yaptılar.

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