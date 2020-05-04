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Öğrenciler memnun…

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yüksekokul öğrencilerinin taleplerini de dikkate alarak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun tercih edilen bir konuma geldiğini söyledi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:47
Öğrenciler memnun…

ÇEKEREK Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlı Çekerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun eğitime başlama sürecinde belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini söyledi. Başkan Çakır, yüksekokulu öğrenci alınabilmesi için süreç içerisinde bina ve öğrencilerin kalabileceği yurt sorununu çözdüklerini bildirdi. Başkan Çakır, ‘’Çekerek Sağlık Meslek Yüksekokulu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay bey sayesinde açılmıştır. 4 Bölüm ve 135 Kontenjanıyla açılan Yüksek Okulumuzu cazip hale getirmek için öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin de görüşlerini, düşüncelerini alıyoruz. Talepler, istekler doğrultusunda hazırladığımız projeleri hayata geçirerek, daha sonraki süreçte en fazla tercih edilen okullar arasında Çekerek yer alacaktır’’ diye konuştu.

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Öğrenciler Memnun…
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