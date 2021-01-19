Öğrenciler makamda

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Sağlık Çalışanlarına Vefa konulu kısa film yarışmasında Sükut adlı filmle mansiyon ödülüne layık görülen Boğazlıyan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı, yaptıkları anlamlı çalışmadan dolayı kutladı. Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik ‘Sağlık Çalışanlarına Vefa’ adlı Kısa Film Yarışmasında Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencileri Türkiye Birinciliği yarışmasında mansiyon ödülüne layık görüldüğü hatırlatıldı. Yarışmada, Boğazlıyan Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey Anadolu Lisesi öğrencileri Mustafa Ayhan yönetiminde, kısa film dalında Sükut adlı kısa filmiyle katıldı. Vali Polat, öğrenciler Mustafa Ayhan, Gamze Altıntaş, Rana Öztürk ile öğrencilere Rehberlik eden Öğretmen Mehmet Rafet Coşar'ı tebrik etti.