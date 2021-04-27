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Öğrenciler, iklim değişikliğini öğreniyor

KOP İdaresi tarafından finanse edilen ‘KOP Bölgesinde İklim Değişikliğini Öğreniyorum’ projesiyle öğrencilere havanın bileşeni olan gazlar, atmosfer tabakası, hava kirliliği nedenleri ve insan sağlığına olan etkileri anlatıldı.

27 Nisan 2021 Salı 00:30
Öğrenciler, iklim değişikliğini öğreniyor

YOZGAT ile birlikte Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir illerini kapsayan Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘KOP Bölgesinde İklim Değişikliğini Öğreniyorum’ projesi düzenlenen kapanış toplantısıyla sona erdi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, projenin uygulandığı okullarda öğrenciler ve öğretmenler üzerinde önemli etkiler bıraktığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin, ‘’Havayı kirlettikten sonra milyar dolarlar harcayarak iklim değişikliği ile mücadele etmek yerine ‘KOP Bölgesinde İklim Değişikliğini Öğreniyorum’ projesi gibi küçük ama etkili projelerle geleceğin asıl sahibi çocuklarımızı bugünden bilinçlendirmenin çok daha akılcı bir davranıştır’’ dedi. Şahin, Covit19 salgını sürecinde bitkisel ve hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin gıda güvenliği açısından çok daha stratejik bir konu olduğunun yaşanarak görüldüğüne vurgu yaptı. Şahin, ‘’Ülkemizde gıda güvenliğini sağlamak için başta toprak ve su kaynaklarının korunması ve buna bağlı olarak uygun tarımsal ve hayvansal üretim modellerinin hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. İklim değişikliğinin etkilerinin fazlasıyla hissedildiği günümüzde insanların çevre bilincinin arttırılması ayrı bir önem kazanmaktadır. İnsanlığın karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan iklim değişikliğinin bir sonucu olarak temiz hava ve suya kısıtlı erişim, tüm canlılar için sağlık problemlerini beraberinde getirmektedir. Gıda güvenliği iklim değişikliğinin tehdidi altındır. Ayrıca unutmamalıyız ki, tarım sektörü Konya için en önemli istihdam alanlarının başında gelmektedir ve maalesef iklim değişikliği tarımsal istihdamı da olumsuz yönde etkilemektedir’’ şeklinde konuştu. Proje kapsamında hazırlanan ve havanın bileşeni olan gazların yer aldığı eğlenceli ve eğitici OKsiler çizgi filmiyle çocukların öğrenme süreçlerine önemli katkıların sağlandığı da kaydedildi.

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