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Öğrenciler için dergi

BOĞAZLIYAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler için ‘Evde Kal, Evde Eğlen-Öğren’ dergisi hazırladı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 03:30
Öğrenciler için dergi

 Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, yeni tip korana virüs  tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar evde eğitim verileceğini anımsatarak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlamak amacıyla bir dergi hazırladıklarını söyledi.  Evlerinde uzaktan eğitim verilen öğrencilere müdürlük olarak farklı öğrenme içerikleri hazırladıklarını belirten Şimşek, "Bunun için içeriğinde birbirinden güzel oyunlar, masallar, oyun, deney, ilginç bilgiler, bulmaca, hikaye, uygulama, şiirler ve bilmecelerden oluşan 'Evde Kal, Evde Eğlen-Öğren' dergisi hazırlandı. Dergiye http://bogazliyan.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Bu sürecin en kısa sürede bitmesini ve okullarımızın yeniden öğrencilerimizin gülüşleriyle şenlenmesini temenni ediyorum" dedi. 

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Öğrenciler Için Dergi
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