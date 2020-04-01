Öğrenciler için dergi

Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, yeni tip korana virüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar evde eğitim verileceğini anımsatarak, öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini sağlamak amacıyla bir dergi hazırladıklarını söyledi. Evlerinde uzaktan eğitim verilen öğrencilere müdürlük olarak farklı öğrenme içerikleri hazırladıklarını belirten Şimşek, "Bunun için içeriğinde birbirinden güzel oyunlar, masallar, oyun, deney, ilginç bilgiler, bulmaca, hikaye, uygulama, şiirler ve bilmecelerden oluşan 'Evde Kal, Evde Eğlen-Öğren' dergisi hazırlandı. Dergiye http://bogazliyan.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek. Bu sürecin en kısa sürede bitmesini ve okullarımızın yeniden öğrencilerimizin gülüşleriyle şenlenmesini temenni ediyorum" dedi.