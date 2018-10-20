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Öğrenciler Hakkari’de

HAKKARİ’de düzenlenen 1. Ulusal Film Festivali kapsamında kente gelen Yozgatlı öğrenciler, şehri çok sevdiklerini söylediler.

Öğrenciler Hakkari’de

HAKKARİ’de düzenlenen 1. Ulusal Film Festivali kapsamında kente gelen Yozgatlı öğrenciler, şehri çok sevdiklerini söylediler.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Öğrenciler Hakkari’de

Bozok Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve radyo televizyon birinci sınıf öğrencileri Hakkari'ye geldi. Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Film Yapım Atölyesinde eğitim veren Kalaycı, filmlerin yapımı hakkında bilgi verdi. İzleyiciyi çok etkileyen görüntülerin ne kadar basit bir şekilde çekildiğini de gösteren Kalaycı, dünyaca ünlü filmlerden ve Türk sinemasından kesitlerle film endüstrisinin ayrıntılarını Hakkarili gençlere anlatarak, kısa film çekmek isteyen öğrenci ve öğretmenlere de uygulamalı eğitim verdi. Festivale gönüllü olarak destek veren Bozok Üniversitesi öğrencileri ise, Hakkari’ye ilk kez geldiklerini ve kentin düşündükleri gibi bir şehir olmadığını söylediler. Şehri sevdiklerini ve bölgenin çok geliştiğini dile getiren öğrenciler, katılımcılara kamera ve çekim teknikleri konusunda uygulama yaptırdı. Radyocu Oktay Kalaycı ise, Hakkari'nin batıda anlatıldığı gibi bir yer olmadığını belirterek, Hakkari gecelerinin ise büyük şehirleri aratmadığını söyledi.
 

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