Öğrenciler bilgilendirildi

LİSELERE Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacağının duyurulmasının ardından, sınavın nasıl yapılacağı konusuna Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklık getirdi. Kurumun internet sitesinde yapılan duyuruda, öğrencilerin sağlığı için sınav sırasında pek çok tedbirin devrede olacağının altı çizildi. Sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrencilerin, kendi okullarında sınava gireceklerinin altı çizildi. Adayların, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacağı kaydedildi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, öğrencilerin sınav binalarına kolay ulaşılabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrencilerin kendi okullarında sınava girecekleri hatırlatılarak, ‘Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır. Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır’ denildi. •Seyfettin Sağlam•