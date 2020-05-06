Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98738
ALTIN
387.553
DOLAR
7.0901
STERLİN
8.8022
EURO
7.6869

Öğrenciler bilgilendirildi

Aydıncık İlçe Mille Eğitim Müdürlüğü, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin yapılacak merkezi sınav konusunda öğrencileri bilgilendirdi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:49
Öğrenciler bilgilendirildi

LİSELERE Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacağının duyurulmasının ardından, sınavın nasıl yapılacağı konusuna Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklık getirdi. Kurumun internet sitesinde yapılan duyuruda, öğrencilerin sağlığı için sınav sırasında pek çok tedbirin devrede olacağının altı çizildi. Sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrencilerin, kendi okullarında sınava gireceklerinin altı çizildi. Adayların, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacağı kaydedildi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, öğrencilerin sınav binalarına kolay ulaşılabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrencilerin kendi okullarında sınava girecekleri hatırlatılarak, ‘Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır. Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır’ denildi. •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Öğrenciler Bilgilendirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SINAV TEPKiSi!
SINAV TEPKiSi!
Proje eğitimi…
Proje eğitimi…
Öğrenciler memnun…
Öğrenciler memnun…
Hep sizinleyiz!
Hep sizinleyiz!
Öğrencilere soru bankası
Öğrencilere soru bankası
Eğitime destek
Eğitime destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim