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Öğrenciler bilgilendirildi

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, lise son sınıf öğrencilerine yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursları toplantısı yapıldı.

24 Mart 2022 Perşembe 00:01
Öğrenciler bilgilendirildi

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından sorumlu Şube Müdürü Haluk Timur, öğrenciler ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda DYK kurslarına katılım ve kursların daha verimli hale getirmesi için yapılacak çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verildi. Toplantının ardından İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir tarafından değerler eğitimi konularında öğrencilere seminer verildi. Yapılan toplantı ve seminerde emeği geçen herkese teşekkür eden Yoldaş, “Samimi bir sohbet havasında geçen seminerimize katılan İlçe Müftümüze, öğrencilerimize, idarecilerimize teşekkür ederim” dedi. 

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