Öğrenciler bekleniyor

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şube Müdürü Yılmaz Karaalp ve Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arıkan ile birlikte pansiyon ziyaretinde bulundu. Yazıcı, Sarıkaya ilçesinde yapımı tamamlanan 300 öğrenci kapasiteli Sarıkaya Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Pansiyonunu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Pansiyonun yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine hazır olduğunu dile getiren Yazıcı, ‘’Eğitim yuvamızın Ülkemize, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Başta devlet ricalimiz olmak üzere emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim’’ dedi.