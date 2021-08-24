Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1459.33
ALTIN
489.01
DOLAR
8.4367
STERLİN
11.5924
EURO
9.9195

Öğrenciler bekleniyor

Yozgat’ta yüz yüze eğitime yönelik hazırlıklar kapsamında, yatılı öğrencilerin kalacağı pansiyonlarda da hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ediyor.

24 Ağustos 2021 Salı 00:05
Öğrenciler bekleniyor

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şube Müdürü Yılmaz Karaalp ve Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arıkan ile birlikte pansiyon ziyaretinde bulundu. Yazıcı, Sarıkaya ilçesinde yapımı tamamlanan 300 öğrenci kapasiteli Sarıkaya Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi Pansiyonunu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Pansiyonun yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine hazır olduğunu dile getiren Yazıcı, ‘’Eğitim yuvamızın Ülkemize, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Başta devlet ricalimiz olmak üzere emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Öğrenciler Bekleniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anasınıfı hazır
Anasınıfı hazır
Eğitime psikolojik destek
Eğitime psikolojik destek
Anaokulu yapımına onay
Anaokulu yapımına onay
MYO’dan tercih çadırı
MYO’dan tercih çadırı
Ücretli Öğretmen alınacak
Ücretli Öğretmen alınacak
YOL HARiTASI BELiRLENDi
YOL HARiTASI BELiRLENDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim