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Öğrenciler Bahadın'ı gezdi

SORGUN TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, okul yönetiminin de iş birliğiyle düzenlemeye başladığı kültür gezilerinden ilkini Bahadın'a gerçekleştirdi.

Öğrenciler Bahadın'ı gezdi

SORGUN TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, okul yönetiminin de iş birliğiyle düzenlemeye başladığı kültür gezilerinden ilkini Bahadın'a gerçekleştirdi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:44
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Öğrenciler Bahadın'ı gezdi

Bahadın'a giden öğrenciler, Belediye Başkanı Dilaver Özcan tarafından konuk edildi. Özcan, böyle bir gezinin ilk olarak Bahadın’a yapılmasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Şunu belirtmek isterim ki, ilimizde yaşayıp da kendi yaşadığı köyden, kasabadan dışarı çıkmayan bir çok öğrencimiz, gencimiz bulunmakta. Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ile okul yönetimini böyle bir gezi düzenledikleri için kutluyorum. Öğrencilerimizin öncelikle kendi yakın çevrelerini tanımaları açısından bu gezi önemlidir" dedi.
Gezide Bahadın’ın tarihi ve kültürel yerlerini tanıma fırsatı bulan öğrenciler beldede yeni kurulan Halk Kütüphanesi ile park, mesire alanlarını da ziyaret etti. 

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Öğrenciler Bahadını Gezdi
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