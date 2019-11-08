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Öğrenciler Avrupa Yolcusu

AKDAĞMADENİ Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibi tarafından hazırlanıp, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen proje kapsamında 2 öğretmen, 12 öğrencisiyle birlikte Portekiz’e gitmeye hazırlanıyor.

Öğrenciler Avrupa Yolcusu

AKDAĞMADENİ Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibi tarafından hazırlanıp, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen proje kapsamında 2 öğretmen, 12 öğrencisiyle birlikte Portekiz’e gitmeye hazırlanıyor.

08 Kasım 2019 Cuma 04:04
Öğrenciler Avrupa Yolcusu

Akdağmadeni Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmenleri Songül Cangül, Meftun Sağlam, 12 öğrencisiyle birlikte Portekiz’in Braga şehrindeki etkinliklere katılacak. Okul Müdürü Abdullatif Konakçı, ‘Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Tasarla, Öğren, Oynat’ projeleriyle başvuruda bulunduklarını, onaylanan proje kapsamında Ocak ve Mart aylarında Portekiz’in Braga şehrinde düzenlenecek etkinliğe projede yer alan öğretmenlerin, öğrencileriyle birlikte katılacaklarını söyledi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Öğretmeni Songül Cangül, iki grup şeklinde yurt dışına gidecek öğrencilerden birinci gruptaki 6 öğrenci ile bir öğretmenin 15 günlük eğitimlerini Portekiz’de yapacaklarını bildirdi, öğrencilerin kendi ülkemizle oradaki eğitimi kıyaslayarak, eğitimlerini göreceklerini bildirdi. Yurt dışına çıkacak olmanın heyecanını taşıdıklarını belirten Akdağmadeni Nenen Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de, yeni bir ülke, yeni bir medeniyet, yeni insanlar tanıyacakları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini belirttiler. 

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Öğrenciler Avrupa Yolcusu
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