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Öğrenci velilerine seminer

SORGUN Yeşilyurt İlkokulu'nda öğrenci velilerine "Sağlıklı beslenme ve teknolojinin doğru kullanımı" konularında seminer verildi.

Öğrenci velilerine seminer

SORGUN Yeşilyurt İlkokulu'nda öğrenci velilerine "Sağlıklı beslenme ve teknolojinin doğru kullanımı" konularında seminer verildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:19
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Öğrenci velilerine seminer

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, rehber öğretmenler tarafından verilen seminere 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin velilerinin katıldığını söyledi. Ekinci, "Çocuklarımızın başarısında ailelerin ne kadar önemli rol oynadıkları artık herkes tarafından bilinmektedir. Günümüzde gelişen teknolojiler çocuklarımızı neredeyse esir almaktadır. Birçok çocuğumuzun elinden telefonlar düşmüyor. İşte bu seminerde rehber öğretmenlerimiz çocukların teknolojiyi nasıl doğru kullanması gerektiğini, ailelere düşen görevleri anlattılar. Ayrıca sağlıklı beslenme ve temizlik konularına da değinerek bu noktada neler yapılması gerektiğini izah ettiler. Ailelerin çocuklarının başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattılar. Ayrıca sağlıklı beslenme ve temizlik konularına da değindiler" şeklinde konuştu.

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Öğrenci Velilerine Seminer
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