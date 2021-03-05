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Öğrenci ve Velilerine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor

Yozgat’ta Rehberlik Hizmetleri kapsamında, Rehber Öğretmenler ile Veli ve Öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor.

05 Mart 2021 Cuma 00:09
Öğrenci ve Velilerine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor

YOZGAT il genelinde, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının 1. döneminde okullarda Rehber Öğretmenler, öğrenciler ve velilerine yönelik Rehberlik Hizmetleri kapsamında toplantı ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştirdi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan toplantı ve bilgilendirme seminerlerine Yozgat ili ve ilçelerinde toplam 135 bin 680 öğrenci ile 48 bin 329 öğrenci velisine ulaşıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın da katıldığı toplantılarda Özel Gereksinimli öğrencilerin ailelerine yönelik ‘Uzaktan Eğitim Sürecini Yönetme Semineri’ ve LGS sınavlarına hazırlanan 8. Sınıf öğrencilerine yönelik ‘Sınav Kaygısı ve Ders Çalışma Teknikleri’ konularında bilgilendirme semineri verildi.  Farklı konuların yanında Pandemi Sürecinde Aile içi İletişim konusunda da öğrenciler ve öğrenci velileri bilgilendirildi. Yozgat Merkez Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile birlikte, Yerköy, Sorgun, Sarıkaya Rehberlik ve Araştırma Merkezinde de öğrencilere ve velilere yönelik uzaktan eğitim faaliyetleri, bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi. Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından kamu spotları ve bilgilendirme broşürleri hazırlanarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından öğrenci ve velilerin istifadelerine sunuldu.

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Öğrenci Ve Velilerine Yönelik Eğitim çalışmaları Devam Ediyor
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