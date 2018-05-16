Öğrenci Koçluğu

Okul Müdürü Bekir Hazer’in de hazır bulunduğu toplantıda, bir grup öğrenciyle bir araya gelen Yazıcı, öğrencilerle eğitim-öğretim ve hayata dair hasbihalde bulundu. Yazıcı, öğrencilere kader, sevgi, erdemli insan olma, mutlu olmanın yolları, medeniyet düsturlarımız, modern kültür ve etkileri, özeleştiri yapmanın önemi, zamanın kıymeti, yürekteki sevginin öneminden bahsetti. Yazıcı, başkalarının ne kadar yanlış insan olmasından ziyade bizim ne kadar doğru insan olduğumuzu ölçüp tartmak gerekir diyerek, öğrencilerle sohbetini noktaladı.