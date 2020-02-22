Oğlu adına Kütüphane kurdu

Hisarbey Ortaokulu’ndaki törene, Kaymakam Yasin Özcan ve Cüneyt Yoldaş da katıldı. Kütüphanede öğrencilerin kendilerini daha iyi geliştirmeleri, bilgiye daha kolay ulaşmaları, en önemli vakitlerini kitap okuyarak geçirebilmeleri için bin 300 kitap kütüphaneye kazandırıldı. Kitapların temininde Samsun İlkadım İlçesinde halen Şube Müdürlüğü yapan Hıdır Okçu ve okul öğretmenlerinin özverili çalışmalarıyla kütüphaneye kazandırıldığı kaydedildi. Daha sonra öğrencilerin temelden bilime yönlendirmek ve sevdirmek amacıyla bilim sınıfının açılışı yapıldı. Açılış sonrası bilim sınıfını gezen Kaymakam Özcan, sınıfın kurulması nedeniyle Okul Müdürü Fuat Arkaç ve öğretmenlere teşekkür etti. Kaymakam Özcan, sonrasında sınıfları tek tek gezdi, öğrencileri dinleyerek gelecek adına meslek belirtmeleri, her bir öğrencinin hedefinin olmasının son derece umut verici olduğunu söyledi. Özcan, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak boş vakitlerinde bol bol kitap okuyarak, test çözmeleri için tavsiyelerde bulundu, okulda görev yapan öğretmenlerin çabalarını takdir ettiğini, özellikle okuldan sonra her gün 2 saat öğrencilere gönüllü olarak ücretsiz eğitim vermelerinin son derece önemli olduğunun altını çizdi.