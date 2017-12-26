Ödüllü elbise

Yaklaşık 20 yıl önce triko atölyesinde Trikotaj ve El Sanatları öğretmenleri Zeliha Şanlı, Binnaz Şahin ile birlikte, öğrencilerin ortak çalışmasının ürünü olan elbise, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nde düzenlenen yarışmada Yozgat’ı temsil ederek, Türkiye birincisi olarak derece elde etmişti. Elbisenin dikimi esnasında, Yozgat Etnografya Müzesi’nde bulunan, ilimize ait yerel elbiselerin üzerinde bulunan motiflerden örnekler alındığı öğrenildi.