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Ödüllü elbise

YOZGAT Kız Meslek Lisesi’nde yaklaşık 20 yıl önce dikilen ve yarışmada birincilik elde eden elbise okulda muhafaza ediliyor. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sergilenip, korunan elbise, dönemin Kız Meslek Lisesi Trikotaj Atölyesi’nde dokunarak, Ankara’da düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olma özelliği taşıyor.

Ödüllü elbise

YOZGAT Kız Meslek Lisesi’nde yaklaşık 20 yıl önce dikilen ve yarışmada birincilik elde eden elbise okulda muhafaza ediliyor. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sergilenip, korunan elbise, dönemin Kız Meslek Lisesi Trikotaj Atölyesi’nde dokunarak, Ankara’da düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olma özelliği taşıyor.

26 Aralık 2017 Salı 07:05
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Ödüllü elbise

Yaklaşık 20 yıl önce triko atölyesinde Trikotaj ve El Sanatları öğretmenleri Zeliha Şanlı, Binnaz Şahin ile birlikte, öğrencilerin ortak çalışmasının ürünü olan elbise, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nde düzenlenen yarışmada Yozgat’ı temsil ederek, Türkiye birincisi olarak derece elde etmişti. Elbisenin dikimi esnasında, Yozgat Etnografya Müzesi’nde bulunan, ilimize ait yerel elbiselerin üzerinde bulunan motiflerden örnekler alındığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 26.12.2017 09:40
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