Ödüllü bitti

Okul Konferans Salonu'nda düzenlenen karne törenine okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Yozgat Çözüm Koleji Müdürü Fatih Yılmaz, kolej olarak 2016-2017 eğitim yılını başarılı bir şekilde geçirdiklerini ifade ederek "Yozgat Çözüm Koleji olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılının 1.dönemini tamamlamış bulunmaktayız . Karne törenimiz de hem TEOG sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerimizi hem de sportif, kültürel ve derslerde gösterilen başarılar dolayısıyla öğrencilerimizi ödüllendirdik. Tüm öğrencilerimizi üstün başarılarından dolayı tebrik ediyorum, Öğrencilerimizin yarı yıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Çözüm Koleji öğretmenleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler katılımcılara sergilendi. Ayrıca TEOG sınavı başta olmak üzere okullarında başarılı olan öğrencilere, öğretmenleri tarafından hediyeleri takdim edildi.

Yozgat Çözüm Koleji, düzenlediği karne töreninde başarılı öğrencilerini ödüllendirdi.