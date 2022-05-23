Ödüller sahiplerini buldu

Ödül töreni öncesinde Yozgat Bozok Üniversitesi Müzik ve Sanat Topluluğu tarafından mini bir konser verildi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ve proje geliştiricilerinin fikir alışverişine ortam hazırlamak, AR-GE projelerine dair finansal ve teknolojik işbirliklerine zemin oluşturmak, üniversite, özel sektör temsilcileri ve bağımsız araştırmacıların bir araya gelmelerini sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve bölge insanını bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen 1’inci Ar-Ge Proje Pazarında yaklaşık 350 proje görücüye çıktı. Düzenleme kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji, Tarım Gıda ve Çevre Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler, TÜBİTAK ve Öğrenci Kategorileri ile Öğrenci Mansiyon Ödülleri sahiplerini buldu. Öğrenci ön lisans, lisans, lisansüstü, Akademisyen ve Kamu AR-GE Birimleri olmak üzere 2 farklı kategoride ödüller verilirken öğrenci kategorisi dışındaki kategorilerde birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ve mansiyon ödülü ise 2 bin lira olarak belirlendi. Öğrenci kategorisinde ise birinci 7 bin lira, ikinci 5 bin lira, üçüncü 3 bin lira ve mansiyon ise bin liranın sahibi oldu. Öğrenci kategorisinde mansiyon ödülü ise 15 kişiye verildi. TÜBİTAK kategorisinde kazanan proje ise jüri özel ödülü almaya hak kazandı. 1’inci AR-GE Proje Pazarı Düzenleme Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Anadolu Üniversiteler Birliği öncülüğünde 13 üniversitenin sorumluluğu ve ağırlığı ile ciddi bir organizasyonun sonlandırmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Yılmaz, Anadolu Üniversiteler Birliği’nin muhteşem bir model ve örnek olduğunu belirterek bu birlik sonucu ortaya çıkan 1’inci AR-GE Proje Pazarı’nın bu sinerjinin bir ürünü olduğuna dikkat çekti. Bu organizasyonun vücut bulmasında başta Yozgat Valiliği ve Yozgat Belediyesi’nin önemli katkıları olduğuna değinen Prof. Dr. Yılmaz, işin mutfağında yer alan, ciddi emek sarf eden üniversitemiz akademik ve idari personeline şükranlarını sundu. Birbirinden değerli 350 projeyi hassasiyetle ve titizlikle değerlendirdiklerini anlatan Prof. Dr. Yılmaz, Anadolu Üniversiteler Birliğine üye 13 üniversitenin değerlendirme kurulunun yanı sıra farklı üniversiteler ve sektörden de projeyi değerlendirebilecek nosyona sahip olan ciddi işletmelerin AR-GE sorumlularından da katkı ve destek aldıklarını ve böylelikle hata payının en aza indirilmesini önceliklediklerini vurguladı 1’inci AR-GE Proje Pazarı ödül töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise AR-GE kültürünün ülkemizin daha ileri ve daha müreffeh bir düzeye ulaşmasında önemsenecek bir alan olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karadağ, ‘’Üniversitelerimizin AR-GE kültür süreçlerine baktığımızda 90’lı yıllarda proje hazırlama kültürünü daha yeni öğrenmeye başlarken geldiğimiz nokta itibariyle artık projelerin sadece hazırlanması ve uygulanmasını değil bu projelerin sanayici ile buluşması süreçlerini konuşuyoruz’’ dedi.

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, 1’inci AR-GE Proje Pazarı’nın Anadolu Üniversiteler Birliği’nin en geniş kapsamlı ve katılımlı düzenlenen ilk önemli programı olduğunu belirterek Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bu organizasyona iyi bir ev sahipliği yaptığını dile getirdi. TÜBİTAK’ın Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ekseninde katılımcıların değerli proje fikirlerini hayata geçirmek için fonlayıcı mekanizmalarını proje sahipleri ile bir araya getirmeyi amaçladıklarına değinen Prof. Dr. Kul, onay verilen projelerin ülkenin önde gelen kurum ve firmalarıyla dijital ortamda paylaşılmasına olanak sağlamak istediklerini sözlerine ekledi. Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul konuşmasının sonunda bir sonraki AR-GE Proje Pazarı’nın önümüzdeki yıl Mayıs ayında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleneceği bilgisini verdi. Ödül alanlara ödüllerinin takdiminden sonra 1’inci AR-GE Proje Pazarı etkinliği hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu. •Yozgat Bozok Üniversitesi•