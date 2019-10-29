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ODTÜ’DEN DESTEK

YOZGAT Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın öncülük ettiği çalışmalar, köylere kadar yansıdı.

ODTÜ’DEN DESTEK

YOZGAT Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın öncülük ettiği çalışmalar, köylere kadar yansıdı.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
ODTÜ’DEN DESTEK

Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği çevresinden ODTÜ mezunları tarafından desteklenen kampanya ile hediye edilen kitaplar, Faraşlı Ortaokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin istifadesine sunuldu. Okul öğretmenleri tarafından belirlenen ihtiyaç talebinde bulunulan kitapların tamamı, dernek öncülüğünde ODTÜ mezunlarınca karşılandı. İçerisinde temel eserlerden örneklerin de yer aldığı, 300’den fazla kitap, Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından Sorgun Faraşlı Ortaokulu’na teslim edildi. Dernek Başkanı Harun Yönügül, “Bu kampanyayı çok önemsiyoruz. ODTÜ mezunları olarak, doğrudan müdahale edebileceğimiz, yetişebileceğimiz, katkı verebileceğimiz konularda sorumluluk almayı temel bir görev saymaktayız. Bu kampanyaya katkı veren bütün ODTÜ mezunu arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Öğrencilerimizin en iyi şekilde istifade etmeleri hepimizin temennisidir” dedi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Faraşlı'dan ODTÜ'ye nasıl gidilir?’ konulu seminer verdi. İlkokul öğrencilerine yönelik konuşmasında üniversiteler hakkında bilgi vererek, onlar için yeni olan temel bazı kavramları, özenle ve etkileşimli bir üslupla anlatan Böyükata, henüz birinci sınıfta olan çocukları tahtaya kaldırarak, öğrendikleri rakam ve kelimeleri yazmalarını istedi, her birini ayrı ayrı alkışlatarak yerlerine aldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Anadolu köyleri, insanları ve oralarda yaşayan çocukları çok daha fazla önemsemeliyiz. Mevcut durumları itibariyle bu tür yerlerdeki okullar, özel ve birebir eğitim verilebilecek niteliktedir. Olumsuzluk olarak görülen durumların çok ama çok faydalı olabilecek fırsatlar barındırdığına inanıyorum. Eskisi gibi değil. Kaynaklara ulaşmak çok daha kolay hale geldi. Öğretmenlerimiz öğrencilere odaklanmada daha rahatlar. Vakit sıkıntısı yok denecek düzeydedir. Her ilde üniversite var. Farkındalık oluşturmak, bilinçlendirmek ve pratiğe dönük çalışmalar yapmak mümkündür. Proje tabanlı çalışmalara ağırlık verilmelidir. Kırsal bölgelerde ve köy okullarında görev yapan çok nitelikli öğretmenlerimiz var. Onlara ulaşmak ve katkı vermek zorundayız. Adeta ‘Köy Koleji’ diye tanımlayabileceğimiz bir durum yaşanıyor. Önemsemeliyiz, odaklanmalıyız, erinmemeliyiz ve ihmal etmemeliyiz” diye konuştu. 
 

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