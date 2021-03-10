Obezite eğitimi verildi

Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerin obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla yürütülen eğitimler ilgi görüyor. Okul çağı öğrencilerinin sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmeleri, yapılan yanlış besin seçimleri konusunda farkında olmalarına yönelik bilgiler verilen eğitim çalışmasında, öğrencilerin sağlıklı beslenme ile ilgili soruları da diyetisyen tarafından cevaplandırıldı.