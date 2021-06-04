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Nüfus hafta sonu da açık

Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) nedeniyle nüfus müdürlükleri yarın da mesaisini saat 10.00-16.00 arasında sürdürücek, Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında kurum açık tutulacak.

04 Haziran 2021 Cuma 00:01
Nüfus hafta sonu da açık

Pazar günü ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da 09.30-12.50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Sınavın, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi, herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla gerekli tedbirler alındı. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri yarın ve Pazar günü belirli saatlerde açık bulundurulacak. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günü, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak. Sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak. Kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek. Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecek. 

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Nüfus Hafta Sonu Da Açık
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