-Nöbetçi kütüphane

Yozgat Kültür Müdürlüğü içerisinde bulunan İl Halk Kütüphanesi’nde yapılan yeni mesai düzenlemesiyle kütüphane sabah 08.00 itibariyle hizmete başlayacak ve gece saat 22.00’a kadar kapılarını açık tutacak. Yozgat İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, halk kütüphanesini özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun kullandığını ve kütüphaneyi mesai saatleriyle sınırlı kullanmak durumunda olduklarını hatırlatarak, “Bu duruma son verdik. Kütüphanemiz saat 22.00’a kadar açık olacak. Nöbetçi personelimiz ve güvenlik personelimiz ile kütüphanemizde hizmet sürecek” dedi.