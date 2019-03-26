Nevruz kutladılar

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler ile birlikte yapılan Nevruz bayramı kutlamaları şiirlerin okunması ile başladı. Nevruz bayramı ile alakalı öğrenciler tarafından hazırlanan yazılar okundu. Halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile devam eden kutlamalarda Merkez Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir örs üzerinde demir dövdü. Daha sonra okul bahçesinde yakılan ateş üzerinden önce öğretmenler daha sonra da öğrenciler atlayarak Nevruz bayramını coşkuyla kutladılar.

