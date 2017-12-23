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Neşeli eğitim

SARIKAYA ilçesinde öğrencilerine farklı yöntemler uygulayarak, eğitim veren öğretmen Fatih Kıraç, öğrencileriyle kısa sürede iyi bir iletişim kurup, bilgi aktarımında bulunması İlçe Milli Eğim Müdürlüğü’nün de dikkatini çekti.

Neşeli eğitim

SARIKAYA ilçesinde öğrencilerine farklı yöntemler uygulayarak, eğitim veren öğretmen Fatih Kıraç, öğrencileriyle kısa sürede iyi bir iletişim kurup, bilgi aktarımında bulunması İlçe Milli Eğim Müdürlüğü’nün de dikkatini çekti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Neşeli eğitim

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, örnek uygulamalarla ders işleyen Fatih Kıraç’ın bir dersine konuk oldu.
Kadılı Cumhuriyet İlkokulu’nda görev yapan Fatih Kıraç, kendisine özgü bir yaklaşımla dersini işleyip, geliştirdiği materyal ve yöntemlerle ders süresini eğlenceli hale dönüştürdü.
Öğrencilerin gönüllerini fetheden, sınıfa, okulla aidiyet duygularının gelişmesini sağlamayı başaran öğretmen Kıraç, yaptığı örnek çalışmasıyla Milli Eğitim Müdürü Yoldaş’ın da takdirini aldı.

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