Neşeli eğitim

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, örnek uygulamalarla ders işleyen Fatih Kıraç’ın bir dersine konuk oldu.

Kadılı Cumhuriyet İlkokulu’nda görev yapan Fatih Kıraç, kendisine özgü bir yaklaşımla dersini işleyip, geliştirdiği materyal ve yöntemlerle ders süresini eğlenceli hale dönüştürdü.

Öğrencilerin gönüllerini fetheden, sınıfa, okulla aidiyet duygularının gelişmesini sağlamayı başaran öğretmen Kıraç, yaptığı örnek çalışmasıyla Milli Eğitim Müdürü Yoldaş’ın da takdirini aldı.