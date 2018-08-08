Nakil işlemleri konuşuldu

Toplantıya başkanlık eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, nakil kılavuzunda önceki kılavuzdan farklı değişikliğe uğramış konular hakkında okul müdürleriyle istişarelerde bulundu. Çağlıyan, değişen liseye geçiş sistemi sürecinin 8.sınıfı bitiren tüm öğrencilerle birlikte, sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından veli ve öğrencilerle iş birliği içerisinde hareket edilmesinin önemini vurguladı. Çağlıyan, ilçe genelinde görev yapan rehber öğretmenlerin öğrenci ve velilere tercih danışmanlığı hizmetinin yerleştirme takvimi doğrultusunda devam etmesi gerektiğini anlattı. Çağlıyan, yönetici atama yolu ile yeni görevlerine başlayan tüm yöneticilere başarılar diledi.