MYO’dan tercih çadırı

Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda kurulan çadır 20 Ağustos tarihine kadar 10:00 ile 17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak üniversite tercihinde bulunacak adaylara hizmet verecek. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, kurulan tercih çadırı ile üniversite tercihi yapacak adayları doğru bir şekilde yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ekinci, ‘’Belediyemizin Yozgat Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu işbirliği ile açılan tercih çadırımızda, bu yıl yapılan üniversite sınavında başarılı olan öğrencilere hangi üniversiteleri tercih edeceklerine yönelik Meslek Yüksek Okulu görevlilerimiz danışmanlık hizmeti veriyor’’ dedi. Başkan Ekinci, gençlerin doğru bilgiyi kaynağından aldıklarının da altını çizerek, ‘’Öğrencilerimiz bazen yanlış tercih nedeniyle istemediği bir okula yerleştiği gibi bazen de açıkta kalabiliyor. Öğrencilerimize bu duruma düşmemeleri için en iyi tercihleri yaptırmaya çalışıyoruz. Tercih çadırımız 20 Ağustos tarihine kadar 10:00 ile 17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak üniversite tercihinde bulunacak adaylara hizmet verecektir. Öğrenci kardeşlerimizin yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu. (Esra Özdemir)