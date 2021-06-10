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Müzik Sınıfı açıldı

Yozgat il genelinde Halk Eğitim Merkezlerinde planlanan Müzik Atölyeleri kurulum çalışmaları tamamlananlar açılmaya devam ediyor.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:04
Müzik Sınıfı açıldı

Yozgat’ın Çandır ilçesinde yapımı tamamlanan Halk Eğitim Merkezi Müzik Sınıfını, Kaymakam Ramazan Cihangir, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün ile birlikte ziyaret etti. Müzik kursunu başarıyla tamamlayan kursiyer, ilçe yöneticilerine canlı müzik performansı sergiledi. Kaymakam Cihangir,  kurs hocası ve kursiyerleri tebrik etti, başarı dileğinde bulundu. Tüm vatandaşlar, sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmeleri için sunulan imkanlardan yararlanması için merkeze davet edildi. 

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Müzik Sınıfı Açıldı
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