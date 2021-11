MUTABAKAT ZAPTI iMZALANDI

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Pakistan’ın Government College Lahore Üniversitesi arasında yapılacak karşılıklı işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yapılan bu tür işbirliklerinin önem arz ettiğini söyledi. Karadağ, Pakistan Government College Lahore Üniversitesi arasında yapılan mutabakat zaptı ile iki üniversite arasında akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri, ortak öğretim ve/veya öğrencilerin gözetimi, çalıştaylara veya konferans günlerine ortak katılım, öğrenci hareketliliği, olası öğrenci değişimi, öğrencilerin her kurumun ev sahipliği yaptığı Yurtdışı Eğitim programlarına katılımını kapsadığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Karadağ, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi'nin uluslararası arenada görünürlüğünün arttırılması adına önemli bir mutabakat imzaladık. Üniversitemiz uluslararasılaşma konusunda bir süredir yürüttüğü faaliyetlere yeni açılımlar getirerek devam etmektedir. İmzalanan mutabakatla birlikte dünyanın köklü üniversitelerinden biri olan Lahor Üniversitesi ile her alanda ciddi bir işbirliği ve alıveriş olacaktır. İmzalanan mutabakatın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.