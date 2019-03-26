Müdürler toplandı

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlayan ve Yasin Gürsoy başkanlığındaki toplantıda, eğitim ve öğretim programlarının değerlendirilmesi, okullarda yapılan sosyal etkinlikler, yeni atanan öğretmenlerin göreve başlatılma aşamaları gibi konular ele alındı. Şube Müdürü Gürsoy, kendi birimleri ile alakalı olarak özellikle yönetici atamaların başvurularının başladığı şu günlerde başvurularda dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Gürsoy, "İçerisinde bulunduğumuz mart ayı hepimizin diğer zamanlardan daha çok işimize hassasiyet göstermemiz bir ay olması gerekmektedir. Çalışma süresi dolan eğitim kurumu yöneticilerimizin yer değiştirme tercihlerinin büyük bir titizlikle yapılması işlemleri eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha verimli ve etkin olması açısından bir aksaklığın yaratılmamasına sebep olacaktır. Diğer bir konu ise Bakanlığımız tarafından yapılan öğretmen atamaları sonucunda ilçemize atanan öğretmenlerimiz bu ay içerisinde yeni görevlerine başlayacaklardır. Yeni atanan öğretmenlerimizin öğretmenlik mesleğine ilk adım atmalarından dolayı bizlerin görevi onları en iyi bir şekilde karşılayıp Saraykent İlçemize ve eğitim kurumlarımıza adaptasyonlarını sağlamak olacaktır. Bu konuda sizlerin elinizden geleni yapacağınızdan hiçbir şüphem bulunmamaktadır" dedi.

Şube Müdürü Çağlıyan ise, kendi birimleri ile alakalı güncel duyurularını yapmasının ardından, müdürler kurulu toplantısının ev sahibi Güldibi İlk ve Ortaokulu Müdürü Şevket Yardımcı’ya yapmış olduğu ikram ve nezaketinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına teşekkür etti.

