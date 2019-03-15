Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102432
ALTIN
227.938
DOLAR
5.4681
STERLİN
7.2449
EURO
6.1784

Müdürler toplandı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdürler Kurul Toplantısı Kaymakam Evren Çakır başkanlığında gerçekleştirildi.

Müdürler toplandı

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdürler Kurul Toplantısı Kaymakam Evren Çakır başkanlığında gerçekleştirildi.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
19 Okunma
Müdürler toplandı

Toplantıda belirli gün ve haftaların kutlanmasına verilen önem nedeniyle Kaymakam Çakır, okul müdürlerine teşekkürlerini iletti, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin okullar açısından çok yoğun geçtiğini, her türlü etkinliklerde başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulların çabalarının takdire şayan olduğunu söyledi. Toplantıda, ilçede uzun yıllar görev yapan Yakup Düşünceli, Mehmet Şafak, Hayrettin Kırık’a emekliliklerinden dolayı plaket takdim edildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ZEKA OYUNLARI TURNUVASI
ZEKA OYUNLARI TURNUVASI
YAZAR BULUŞMASI
YAZAR BULUŞMASI
Sınav Stresi anlatıldı
Sınav Stresi anlatıldı
Sendikacılar buluştu
Sendikacılar buluştu
Öğrencilerden hastane ziyareti
Öğrencilerden hastane ziyareti
MiLLi MARŞ COŞKUSU
MiLLi MARŞ COŞKUSU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim