Müdürler toplandı

Toplantıda belirli gün ve haftaların kutlanmasına verilen önem nedeniyle Kaymakam Çakır, okul müdürlerine teşekkürlerini iletti, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin okullar açısından çok yoğun geçtiğini, her türlü etkinliklerde başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulların çabalarının takdire şayan olduğunu söyledi. Toplantıda, ilçede uzun yıllar görev yapan Yakup Düşünceli, Mehmet Şafak, Hayrettin Kırık’a emekliliklerinden dolayı plaket takdim edildi.