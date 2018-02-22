Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115970
ALTIN
161.691
DOLAR
3.8009
STERLİN
5.2767
EURO
4.6721

Müdürler toplandı

SARIKAYA ilçesinde Lise ve Ortaokul Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Haluk Timur ve Mehmet Esen başkanlığında ayrı ayrı toplanıp, eğitim durumunu değerlendirildi.

Müdürler toplandı

SARIKAYA ilçesinde Lise ve Ortaokul Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Haluk Timur ve Mehmet Esen başkanlığında ayrı ayrı toplanıp, eğitim durumunu değerlendirildi.

22 Şubat 2018 Perşembe 07:00
52 Okunma
Müdürler toplandı

Toplantılarda,  İlçe genelindeki akademik başarı düzeyi, akademik başarıyı etkileyen olumlu, olumsuz faktörler, başarının artırılması yönünde yapılmakta olan ve yapılabilecek çalışmalar kapsamlı bir şekilde görüşüldü. Öğrencilerin akademik başarılarının artmasının en büyük etkenlerinden birisinin de sportif ve kültürel faaliyetlere katılımlarının sağlanması olduğu hatırlatıldı. Stres faktörünü minimize etmek, bundan hareketle öğrencilerin ders dışı faaliyetlere katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Okullarda uygulanan iyi uygulamaların okul müdürleri aracılığıyla ilçe geneline yaygınlaştırılması istendi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozok kendini tanıttı
Bozok kendini tanıttı
Eğitime uzanan yol
Eğitime uzanan yol
Gençlere konferans
Gençlere konferans
Eğitimcilere seminer
Eğitimcilere seminer
Eğitime Uzanan Yol Projesi
Eğitime Uzanan Yol Projesi
TÜGVA’dan seminer
TÜGVA’dan seminer

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim