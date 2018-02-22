Müdürler toplandı

Toplantılarda, İlçe genelindeki akademik başarı düzeyi, akademik başarıyı etkileyen olumlu, olumsuz faktörler, başarının artırılması yönünde yapılmakta olan ve yapılabilecek çalışmalar kapsamlı bir şekilde görüşüldü. Öğrencilerin akademik başarılarının artmasının en büyük etkenlerinden birisinin de sportif ve kültürel faaliyetlere katılımlarının sağlanması olduğu hatırlatıldı. Stres faktörünü minimize etmek, bundan hareketle öğrencilerin ders dışı faaliyetlere katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Okullarda uygulanan iyi uygulamaların okul müdürleri aracılığıyla ilçe geneline yaygınlaştırılması istendi.