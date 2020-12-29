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Müdürler toplandı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında toplanan okul müdürleri, genel değerlendirmelerde bulundu.

29 Aralık 2020 Salı 00:21
Müdürler toplandı

Toplantıda, Şube Müdürleri Haluk Timur, Ağah Ayhan da hazır bulundu. Lise Müdürleriyle Şehit Yılmaz Gündüz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde bir toplantı gerçekleştirilen toplantıda, Yozgat genelinde uygulanan ‘Okulum Kütüphanem ve Eser’ projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. ‘Okulum temiz ve sıfır atık’ projeleri hakkında da müdürler bilgilendirildi. Toplantıda öğrencilerin genel durumları ve kazanım değerlendirme sınavlarındaki başarıları hakkında idareciler bilgi verdi. Uzaktan devam eden eğitim-öğretim faaliyetleri titizlikle yürüten, okullarda temizlik kuralları konusunda üstün gayret gösteren idareci ve öğretmenlere teşekkür edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Müdürler Toplandı
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