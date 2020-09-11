Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1099
ALTIN
466.214
DOLAR
7.4363
STERLİN
9.5442
EURO
8.8162

Müdürler toplandı

BOĞAZLIYAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek başkanlığında Millet Kıraathanesi Konferans salonunda okul müdürlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

11 Eylül 2020 Cuma 00:42
Müdürler toplandı

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılan toplantıda okullarda alınması gereken tedbirler, uzaktan eğitim konuları ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, okullarda hem uzaktan eğitime hem de yüz yüze eğitime hazır hale getirmek için gerekli tüm çalışmaların titizlikle yürütüleceğini ifade etti, Okul Müdürlerinden bu konuda hassas olmalarını istedi. Şimşek, salgın kapsamında kurumların tamamının dezenfekte edildiğini, fiziksel olarak alınması gerekli tedbirler kapsamında uyarı levhaları, afişler, dezenfeksiyon noktaları, sosyal mesafe kuralları, maske temini, kullanımı uygulamalarının yerinde ve zamanında gerçekleştirilmesinin sağlandığını kaydetti. Şimşek, toplantıya katılan okul müdürlerine, yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Müdürler Toplandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Iğdır’a Yozgat’tan destek
Iğdır’a Yozgat’tan destek
Bilgilendirme yapıldı
Bilgilendirme yapıldı
Malzemeler geldi
Malzemeler geldi
Sorumluluk velinin
Sorumluluk velinin
Eğitim değerlendirildi
Eğitim değerlendirildi
Eğitime destek
Eğitime destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim