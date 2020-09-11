Müdürler toplandı

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılan toplantıda okullarda alınması gereken tedbirler, uzaktan eğitim konuları ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek, okullarda hem uzaktan eğitime hem de yüz yüze eğitime hazır hale getirmek için gerekli tüm çalışmaların titizlikle yürütüleceğini ifade etti, Okul Müdürlerinden bu konuda hassas olmalarını istedi. Şimşek, salgın kapsamında kurumların tamamının dezenfekte edildiğini, fiziksel olarak alınması gerekli tedbirler kapsamında uyarı levhaları, afişler, dezenfeksiyon noktaları, sosyal mesafe kuralları, maske temini, kullanımı uygulamalarının yerinde ve zamanında gerçekleştirilmesinin sağlandığını kaydetti. Şimşek, toplantıya katılan okul müdürlerine, yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.