Müdürler toplandı

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cüneyt Yoldaş başkanlık etti. Şube Müdürleri Haluk Timur ve Agah Ayhan’ın da katıldığı toplantı Yunus Emre Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Ortaöğretim Kurumu Müdürlerinin katıldığı toplantıda, 2020 YKS başarısı okul bazında tek tek değerlendirildi. Uzaktan eğitim, okulların salgınla ilgili alması gereken tedbirler, hijyen durumu görüşüldü. Okul müdürlerinin ihtiyaç ve talepleri ile yeni eğitim - öğretim yılına hazırlık çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.