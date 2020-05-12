Müdürler toplandı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımı ile yaptığı toplantıda, eğitimin durumu masaya yatırıldı. Video konferans bağlantısıyla yapılan toplantıda, salgın süreci boyunca dikkat edilmesi gereken hususlar, sınavlar ele alındı, Merkezi Sınavda alınacak tedbirler değerlendirildi. Maske üretimi, vefa sosyal destek gruplarının faaliyetleri, canlı dersler, EBA ve EBA TV'ye öğrencilerin erişimi ve yararlanması gibi konular da masaya yatırıldı. Yazıcı, sürecin gerekli tedbirlerin devam ettirilerek, en kısa sürede atlatılacağı temennisinde bulundu. Yazıcı, maske üretiminde, vefa sosyal destek gruplarında görev alan aynı zamanda öğrencilerin evlerini ziyaret ederek televizyon temin edip, EBA TV ayarlarını yapan ve bu sürece destek verip katkı sağlayan yönetici, öğretmen, usta öğretici ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür etti.