Müdürler eğitimi konuştu

Yeni dönemin, başarı, güzellikler getirmesi, öğrencileri geleceğe sağlıklı işbirliği çerçevesinde yetiştirilmesi, bir-çok proje ve yenilikle tanışacak olan öğrencilerin hem akademik hem de değerler anlamında donanımlı hale getirebilmek için çalışılacağı temennisi bulundu. Okul ve kurum müdürleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ’a taleplerini iletti. Bozdağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ‘’Güçlü iletişim beraberinde huzur ve başarıyı getirir. Bizler arasındaki sağlıklı diyalog öğretmene, öğrenciye ve veliye olumlu olarak yansır. Yeni eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olsun’’ dedi.