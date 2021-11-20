Müdürden okul ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Sorgun’da, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ile birlikte Sorgun Osmançavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyelerini gezdi. Yazıcı, yeni kurulan Elektrostatik Toz Boyama Fırın Ünitesini ve atölye çalışmalarını yerinde inceleyerek, öğrencilerle sohbet etti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Bakanlığımız tarafından başlatılan kütüphanesiz okul kalmayacak Projesi kapsamında İlimizde kurulacak yeni kütüphanelerin donatımları okullarımızda yapılıyor. Yozgat Merkez Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde üretim süreçlerini yerinde inceleyerek, yöneticilerden bilgi aldık. Emek ve gayretlerinden dolayı ilgili herkese teşekkür ederim’’ dedi.