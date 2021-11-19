Müdür'e hediye

Sorgun Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Altunok, kaleme almış olduğu ‘Kuşlardan Sonra’ adlı kitabını İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'ya hediye etti. Yazıcı, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ‘ESER Projesi’ kapsamında ‘66 Genç Şair, 66 Genç Yazar’ projeleriyle öğrencilere yazarlık konusunda her zaman destek verdiklerini ve Yiğitler Şehri Yozgat'ın evlatlarını yazmaya teşvik ettiklerini belirtti. Öğrencilerin her türlü sanat dalıyla uğraşarak özgün eserler ortaya çıkarmasının kültürel varlığa katkı sağlaması ve birikimlerin artması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, Zeynep Altunok’a, ailesine ve öğretmenlerine teşekkür edip, yazarlık hayatında başarılar diledi.