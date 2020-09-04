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MÜCADELEYE DESTEK

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, korona virüs ile mücadelede eğitim camiasının önemli sorumluluklar üstlenip, yerine getirdiğini söyledi.

04 Eylül 2020 Cuma 00:56
MÜCADELEYE DESTEK

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ülkemizi ve dünyayı etkileyen Covid-19 sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının desteği, talimatları doğrultusunda uzaktan eğitim, okulların tadilatı, küçük onarımlar, ortak kullanım alanlarının iyileştirilmesi, okulların dezenfekte edilmesi, maske üretimi, dağıtımı ile el dezenfektanı dağıtımı konularında gerekli çalışmaların hassasiyetle yapıldığını, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yazıcı, 6 bin 500 siperlik, 325 bin cerrahi maskenin meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerinde üretilip, sağlık çalışanlarına ve okullara dağıtıldığını söyledi. Yazıcı, ‘’Aynı şekilde Bakanlığımız tarafından gönderilen ödenekler, yerelde kullanılan ödeneklerle 29 bin litre zemin dezenfektanı, 10 bin 160 el dezenfektanı, 22 bin 125 maske temin edilmiş olup, 80 bin maske ise Valiliğimiz tarafından alınıp, okullarımıza ulaştırılmıştır’’ dedi. Yazıcı, uzaktan eğitim sürecinde 74 bin 986 öğrenci, 65 bin 593 veli, öğretmenler tarafından telefonla aranarak gerekli rehberlik ve psikolojik destek hizmetlerinin sağlandığını bildirdi. Yazıcı, ‘’Salgının yayılmasının önlenmesine yönelik elektronik ortamlarda ve mesaj sistemleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda bin 500 afiş hazırlanıp, okullarımıza gönderilmiştir. Televizyonu olmayan 35 öğrencimize televizyon temin edilmiş olup, 860 öğrencimizin EBA TV kurulumu yapılmıştır. Evlerinde internet erişimi olmayan öğrencilerimiz için 300 okulumuzda bin 500 bilgisayarla EBA destek noktası açılmış ve hizmete sunulmuştur. Okullarımızın dezenfektan, maske ve diğer hijyen malzemelerinin tamamı Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gönderilen ödenekler ile Valilik ve Kaymakamlıkların bütçelerinden anında karşılanmaktadır. Çalışmalarımız titizlikle devam etmekte olup, göz aydınlığı evlatlarımız mutluluğumuzun kaynağıdır’’ diye konuştu. 

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