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MSÜ tanıtıldı

Milli Savunma Üniversitesi tanıtım programı Yozgat’ta gerçekleştirildi.

21 Nisan 2022 Perşembe 00:47
MSÜ tanıtıldı

Yozgat Kültür Müdürlüğü salonunda düzenlenen tanıtım programında Deniz Harp Okulu Komutanlığından Teğmen Hazal Gizem Dönmez ve Teğmen Durhanim Şule Gözel tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik sunum gerçekleştirildi. Milli Savunma Üniversitesi’nin etkin bir şekilde tanıtılarak görünürlüğünün artırılması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve beş yıl geçerliliği olan protokol kapsamında düzenlenen tanıtım programına Yozgat genelindeki ortaöğretim kurumlarından yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Programda açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretimden Sorumlu Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında, tanıtım toplantısı ile ilgili kısa bir ilgilendirmede bulunan Çağlayan,  Milli Savunma Üniversitesine başvuru yapan öğrencilerden özellikle kadın öğrenci sayısının fazla olmasından dolayı gurur duyduklarını belirtti. 
ÖĞRENCİLER 
BİLGİLENDİRİLDİ
Milli Savunma Üniversitesini tanıtan sinevizyon gösterisiyle devam eden programda konuşmacılar Milli Savunma Üniversitesi bölümlerini aşama aşama tanıttı. Bölümlere giriş başvuru şartlarının anlatıldığı programda, hangi puan türleriyle başvuru yapılabileceği, hangi branşların olduğu ve bu branşlara katılım sağlayabilmeleri için gereken şartlar anlatıldı. Öğrencilere, AYT-TYT puan türleriyle birlikte Fiziki Yeterlilik Sınavı ve sözlü mülakat sonucunda eğitim hakkı kazanabilecekleri slayt gösterisi ile anlatıldı. Programın sonunda öğrencilerin soruları konuşmacılar tarafından cevaplandı. Milli Savunma Üniversitesi tanıtım faaliyetine öğrencilerin ilgi ve alakalarının yüksek düzeyde olduğu görüldü.
•Sema Nur Koçaker•
•Rabia Şahin•

Son Güncelleme: 20.04.2022 17:51
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