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MOTiVE OLDULAR

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün davetlisi olarak gittiği ilçede dört farklı okulda farklı öğrenci gurupları ile bir araya gelip, motivasyonlarına yönelik eğitim çalışması yaptı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 03:18
MOTiVE OLDULAR

Etkinliklerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, Şube Müdürleri Ali Kaplan, Satılmış Gündüz, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler hazır bulundu. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, insanın var olduğu günden bu güne çevresinde olup bitenleri anlama, eşyanın mahiyetini kavrama, evrende var olan sırları çözümleme merakının hiç bitmediğine vurgu yaptı. Böyükata, bu yolda ortaya konan çabalarla pek çok keşiflerin, icatların ve buluşların ortaya konduğunu ve bunun artarak devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın bilimsel çalışmaların öneminden ve bilim insanının vasıflarından da bahsettiği söyleşi tadındaki seminer, ilgiyle izlendi. Böyükata, başaranların çalışanlar arasından çıktığını ama her çalışanın değil, hedef odaklı çalışanların gerçek ve doğru başarıya daha yakın olduğuna dikkat çekti. Böyükata, hangi mesleği seçerlerse seçsinler, nihayetinde bir şeyler ortaya koymayı, yeni bir şeyler yapmayı, insanlığın, milletin, memleketin ve yaşadıkları çevrenin ilerlemesine, iyiliğine katkı verecek yeni işler gerçekleştirmeyi hedeflemenin önemine değindi. Böyükata, her insanın farklı olduğunu ve bu farklılıkları ile işine değer katabileceğini ifade etti. En iyi olma hali bir kişilik bir haldir ama her insan farklı oluşuyla özeldir diyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, mizacına uygun doğru bir eğitimle karakteri güçlendirilecek gencin, sergileyeceği kişiliği de güzel olacaktır; çevresine yansıttıkları ile olumlu katkı verecektir diyerek, bu konudaki düşüncelerini paylaştı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, toplumu hem gelişmiş ülkeler ile hem de geçmişimizdeki zenginlikler ile doğru bağlar kurarak, ileri taşıyacak gençlere ihtiyaç olduğuna değindi. Öğrencilerin meraklı sorularına da cevaplar veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, kendi hayatından örnekler de vererek, akademik hayata dair bilgiler aktardı. Öğrencilerle iyi bir iletişim sağlandığı, etkili bir şekilde dikkatlerin konuşma konularına çekildiği ve konuşmanın merakla dinlendiği gözlendi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın teşvik edici bir yaklaşımla, sıcak ve samimi bir ortam oluşturduğu, öğrencilerin çok mutlu ve özgüvenli bir şekilde salondan ayrıldığı, hayatlarında iz bırakacak bir söyleşi olduğu belirtildi. 

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