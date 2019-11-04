Motivasyon ziyareti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, yaklaşan merkezi sınavlarda öğrenci ve öğretmenlerin moral-motivasyonlarını sağlamak, ihtiyaçlarını giderebilmek üzere kollarını sıvadı. İlçe genelindeki eğitim kurumlarının tamamı belirli periyotlar ile ziyaret edilerek, başarı durumları mercek altına alındı. Ziyaret edilen eğitim kurumlarında ilk iş olarak tüm düzeydeki sınıflardaki öğrencilerle sohbet edilerek onların istek ve ihtiyaçları dinlendi. Özellikle sekizinci sınıf öğrencilerine verimli ders çalışma teknikleri, kitap okuma alışkanlığı kazanma, sınav kaygısı ile baş edebilme yöntemleri gibi daha pek çok konularda rehberlik faaliyeti yapıldı. Öğrencilere yapılan moral ve motivasyon arttırma faaliyetlerinin akabinde okullardaki her branştaki öğretmenler ile öğretmenler odasında bir araya gelen Ceylan, öğretmenlerin branş bazında başarı yüzdeliklerini masaya yatırdı. Görevlerine yeni başlayan öğretmenler başta olmak üzere başarı çıtasını yukarıya doğru çıkarabilmek için hep birlikte yeni hedefler oluşturuldu. Ceylan, ‘’Ürünü insan olan bu meslekte hepimiz şüphesiz ki durmadan bilgilerimizi, yöntem ve tekniklerimizi güncellemeliyiz. Genç ve dinamik olan eğitim kadromuzla birlikte bu konuda çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Her çocuk kendi içerisinde özeldir anlayışı ile onların iç dünyalarına girebilir ve onların duygularına hitap ederek gönüllerine girebilmeyi başardığımız zaman görevimizi tam anlamıyla yerine getirmiş olacağız. Bu bilinçle hareket etmenizi istiyorum" dedi.