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Motivasyon için sinemaya gittiler

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından, gerçekleştirilen siyer okumasına katılan öğrenciler etkinlik sonrasında sinema ile ödüllendirildiler.

22 Mart 2022 Salı 00:48
Motivasyon için sinemaya gittiler

Atatürk Anadolu Lisesi siyer okumalarına katılan öğrencilere ‘Adanış Kutsal Kavga’ filmini izletildi. Siyer okumalarına katılan öğrenci guruplarının motivasyonlarını artırma amacı ile etkinlikler Yozgat Gençlik Merkezi tarafından çeşitli etkinlikler yapılıyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ali Sapmaz, kitap okumanın sürdürülebilirliği zor bir çalışma olduğunu söyledi. Onu etkin kılmak için spor, Sanat ve Kültürel etkinlikler yapmak gerektiğine dikkat çeken Sapmaz, ‘’Sinema etkinliği göze ve kula hitap eden güzel bir alandır. Bu kapsamda Adanış Kutsal Kavga filmine gittik. Emir Khalilzadeh'in yönettiği Adanış Kutsal Kavga, İstanbul Fethi'nin akabinde, bir gece yarısı Julius Ailesi’nde, diğer yarısı ise ellerindeki kutsalı korumakla yükümlü Adanmışlarda kalan mukaddes haritanın peşinde yaşanan olaylar olarak devam ediyor. Canları pahasına haritayı korumakla görevli kimseler Seyyid bir ailenin mensuplarıdır. Sonuna kadar davası uğruna büyük mücadele sergileyen adanmışların, maneviyatın insana kattığı değerler odağında yaşanan olaylar zincirini anlatıyor’’ dedi.

Son Güncelleme: 21.03.2022 18:52
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