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Motiflerin dili

YOZGAT Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğrenicileri, Diriliş Ertuğrul dizisinde gördükleri kadın başlıklarını ve Türk motiflerini kendileri için uyarladı.

Motiflerin dili

YOZGAT Fatma Temel Turhan Ortaokulu öğrenicileri, Diriliş Ertuğrul dizisinde gördükleri kadın başlıklarını ve Türk motiflerini kendileri için uyarladı.

07 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Motiflerin dili

Öğreniciler ‘Tamgadan Motife Türkistan'dan Anadolu'ya’ projesiyle 24 Oğuz boyuna ait kadın başlıkları, kıyafetleri ve motifleri kullanarak kendileri için başlık, kıyafet, kilim, yastık ve elbise yaptı. Türklerin savaşçı kadınlarını temsilen eden öğrenciler de ok ve yay ile sınıfta nöbet tutuyor.  Okulun Türk Halk Kültürü Öğretmeni Zeynep Çınar Zararsız, amaçlarının Orta Asya'dan bugüne kadar Anadolu'ya gelen motifleri ilk olarak okulda daha sonra da bölgede tanıtmak olduğunu belirterek, "Keçelerden motifler oluşturduk, yastık yaptık, tahta baskı, Kırgız desenli kilim dokuduk" dedi. Çınar Zararsız, kız öğrencilerin dizilerde gördükleri kadın başlıklarını, yüz ve alın yapılarına göre tasarlayarak kendilerine başlık yaptıklarını ifade etti.  Projede yer alan 7. sınıf öğrencisi Dilan Öztürk de, unutulmaya yüz tutmuş Türk motiflerini tekrar bugüne uyarlayarak gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi. 
 

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