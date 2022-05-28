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Moral toplantısı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy 12’nci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:04
Moral toplantısı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 12’nci sınıf öğrencileri ile Deneme Sınavı Değerlendirme ve Moral Kahvaltısında bir araya geldi. Gençlerin sınava hazırlık durumlarını görmek, moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla kahvaltılı toplantı düzenlediklerini belirten Aksoy, “Yapmış olduğumuz kahvaltı toplantıya katılan okul idarecimize, öğretmenimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz” dedi. •Haber Merkezi•

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Moral Toplantısı
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