MODEL OLDU

Özel eğitime muhtaç, şimdiye kadar çeşitli nedenlerle okula devamı sağlanamamış öğrencilerin, uygun donanımlı araçlarla okullara erişimlerinin sağlanması, okullarında sosyal uyum problemi yaşayan kaynaştırma öğrencilerinin 'Gölge Öğretmen'ler nezaretinde kendi sınıfında, kendi öğretmeninden eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaya yönelik projenin yansıması olumlu oldu. Sorgun ilçesinde, daha önceki dönem görev yapan Kaymakam Mustafa Altınpınar himayesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan proje, 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam ettirildi. Projenin sonucunda ise özellikle veliler çocuklarındaki olumlu gelişmelerden dolayı duydukları memnuniyeti ve çocuklarını emin ellere emanet ettiklerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı da 'Gölge Öğretmenlik' uygulamasını 'Kolaylaştırıcı Kişi' ifadesini kullanarak çalışmalarına başlamaya hazırlandığı kaydedildi. Kolaylaştırıcı kişi ailenin önerisi ve okuldaki komisyon tarafından belirlenerek, MEB'in vereceği eğitim sonucunda aynen gölge öğretmenlik projesinde olduğu gibi çalışmaya başlayacağı bildirildi.

BAŞARILI OLDU

Sorgun ilçesinde, ekonomik sorunlar, ulaşım sıkıntısı, ailenin tutumu ve çekingenlik gibi sebeplerin engelli çocukları eğitimden koparabildiği yönündeki alan taraması sonucunda hazırlanan proje ile hayata geçirilen Gölge Öğretmenlik uygulamasını çocuklarda çok sevdi. Proje kapsamında, çocuğun bir rehber eşliğinde sınıfa getirilmesi, sınıfta da yine bir rehber öğretmenin onun gölgesi gibi okuldaki ve sınıftaki aktivitelerin yerine getirilmesini yakından, bir gölge gibi takip etti. Bu sayede eğitilebilir engelli çocukların okula ulaşabilirliği sağlandı, aynı zamanda da engelli olmayan çocukların da engelli olmanın son derece doğal bir şey olduğunu anlamalarına katkıda bulunuldu. Engelli çocukların birçoğunun kaynaştırma eğitimine ihtiyacı olduğuna vurgu yapılarak, "Gölge öğretmenlere büyük sorumluluk düştü. Çocuklarla beraber derslere girildi. Okul, sınıf ortamlarında çocuk takip edildi. Çocuğa yanlış yaptığı hareketler söylendi. Çocukların soyutlanmaması için onlara yardım edildi’ denildi.