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MOBiLYANIN MUCiTLERi

Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen akıllı beşik ve hırsızlık olaylarına karşı geliştirilen şifonyerleri bakanlık tarafından da kabul gördü.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:24
MOBiLYANIN MUCiTLERi

YOZGAT Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler bir yandan fabrika gibi okulların sıra ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da mucit gibi ürettikleri mobilyalar ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Okulda, Akıllı Beşiğinden çok amaçlı şifonyerine, çanta piknik masasından, çok fonksiyonlu çalışma koltuğuna kadar birçok ilginç ürünleri tasarlayıp, üreten öğretmen ve öğrenciler, talep olması durumunda da yenilerini yaparak satıyorlar. Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tasarlanan mobilyaların birçoğu ilk defa Yozgat’ta tasarlandı, bazıları ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın envanterlerine girdi. Tasarımı tamamen Yozgatlı öğrencilere ait olan ağlama sesine duyarlı beşik bakanlık düzeyinde en çok beğenilen tasarımlardan biri oldu. Beşiğin tasarlanmasındaki amacın, annelerin özellikle geceleri uykularının bozulmamasına yönelik olduğu belirtildi, çocuğun ağlama sesine duyarlı olan beşiğin, çocuk ağladığı zaman kendiliğinden sallanmaya başlayıp, çocuğun tekrar uyumasını sağladığı kaydedildi. Çocuk büyüdükten sonra ise beşik çalışma masası veya yatak haline gelebiliyor. Yozgat’ta tasarlanan ve hırsızlara karşı gizli bölmeleri olan akıllı şifonyer de Bakanlık tarafından en beğenilen projelerden birisi oldu. Yatak odalarında kullanılan şifonyerlere ilave özellikler getirilen tasarımda şifonyerlerin birçok yerinde gizli çekmeceler ve mücevher sandıkları yer alıyor. Ayrıca TV ünitesi olarak ta kullanılma özelliği bulunan şifonyerin içerisinde bir tane ütü masası ve çamaşır kurutmalıkları da bulunuyor. Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bu iki önemli proje dışında daha birçok ilginç ve çok amaçlı mobilyalar da üretiliyor. Mobilyaları almak veya görmek isteyen vatandaşların okul idaresiyle irtibata geçmeleri istendi. •İhsan Çelikkaya• 

Anahtar Kelimeler:
MOBiLYANIN MUCiTLERi
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