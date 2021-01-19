Okul Müdür Yardımcısı Ahmet Eren, devlet okulları arasında mobil uygulama geliştirme ve kullanma açısından bir ilke imza attıklarını belirterek, amaçlarının öğrencilerin ihtiyaç duyduğu içeriklere tek bir çatı altında ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Eren, "Okulumuz mobil uygulaması MADFEN Mobil ile öğrencilerimiz ve velilerimiz okulumuz hakkında bilgiye, haber ve duyurulara ulaşabildikleri gibi uygulamamız sayesinde uzaktan eğitimde kullanılan canlı sınıflara ve deneme sınavı sonuçlarına da ulaşabilmektedirler. MADFEN Mobil ile EBA TV ve Youtube kanalımız olan MADFEN TV'yi izleme imkanına sahip olunmaktadır" dedi. Eren, uygulamayı telefonuna kuran öğrenci ve velilerin düzenli gönderilen bildirimler sayesinde okulla ilgili duyurulardan anında haber aldıklarını anlatarak, "Android telefonlarda çalışan uygulamanın IOS telefonlara da yüklenebilmesi için çalışmalar sürüyor" diye konuştu. Okul öğrencilerinden Muhammed Emir ise mobil uygulama sayesinde okulla ilgili haber ve bildirimlerden anında haberdar olduklarını ifade etti.