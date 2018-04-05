MMO eğitimlerini sürdürüyor

YMMO tarafından başlatılan bilirkişilik eğitimlerine katılan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 24 kursiyere eğitim sertifikaları takdim edildi. Yozgat’ta 23 Şubat ve 5 Mart tarihleri arasında gerçekleşen eğitim programına katılan kursiyerlere bilirkişilik eğitimi verildiğini söyleyen YMMO Temsilcisi Tahir Demirel, “Mahkemelerde, değişik meslek gruplarında bilirkişilik yapacak, konularında uzman kişiler bilirkişilik yapacaktır. Bilirkişilik Kanunu ile getirilen yeniliklerden biri olan bilirkişilik temel eğitimi, bilirkişi adaylarının mesleklerine ve uzmanlık alanlarına yönelik bir eğitim olmayıp, bilirkişilik görevinin ifası sırasında ihtiyaç duyacakları temel bilgilerin verildiği bir eğitimdir. Yozgat MMO temsilciliği olarak, talep edilirse temel bilirkişilik eğitimi ve meslek içi eğitimler sürecektir” diye konuştu.